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Почему Россия не Украина: какое государство слабее, где хуже олигархи и кто назначает власть

Круглый стол
23:51, 12 января
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Ведущие:
Константин Эггерт
Теги:
Политика, Украина
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Чем отличаются политические режимы России и Украины, как далеко ушла элита обеих стран от советской и ушла ли вообще, и в чем опасности оценочного смысла в политической терминологии. 

Константин Эггерт обсудил эти темы с гостями «Круглого Стола»: 

Политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман

Собственный корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк

Профессор, доктор исторических наук​ Андрей Борисович Зубов

Обозреватель «Ведомостей», New York Times и портала In Liberty Максим Трудолюбов

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