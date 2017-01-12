Почему Россия не Украина: какое государство слабее, где хуже олигархи и кто назначает власть
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Чем отличаются политические режимы России и Украины, как далеко ушла элита обеих стран от советской и ушла ли вообще, и в чем опасности оценочного смысла в политической терминологии.
Константин Эггерт обсудил эти темы с гостями «Круглого Стола»:
Политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман
Собственный корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк
Профессор, доктор исторических наук Андрей Борисович Зубов
Обозреватель «Ведомостей», New York Times и портала In Liberty Максим Трудолюбов
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