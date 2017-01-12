Почему Россия не Украина: какое государство слабее, где хуже олигархи и кто назначает власть

Чем отличаются политические режимы России и Украины, как далеко ушла элита обеих стран от советской и ушла ли вообще, и в чем опасности оценочного смысла в политической терминологии.

Константин Эггерт обсудил эти темы с гостями «Круглого Стола»:

Политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман

Собственный корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк

Профессор, доктор исторических наук​ Андрей Борисович Зубов

Обозреватель «Ведомостей», New York Times и портала In Liberty Максим Трудолюбов