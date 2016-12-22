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«До кого дотянутся, по тому и ударят». Как Сирийская кампания превратила Россию в мишень террористов

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16:26, 22 декабря
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Ведущие:
Константин Эггерт
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Убийство российского посла в Турции стало, возможно, самым громким терактом против российских дипломатов со времени похищения четырех сотрудников российского посольства в Багдаде в 2006 году. За последние сорок лет мы привыкли к тому, что главными мишенями террористов обычно бывают американцы и израильтяне, реже британцы и граждане других стран-союзников Соединенных Штатов. Чего добилась Россия за год операции в Сирии и грозит ли российским гражданам стать постоянными объектами охоты террористов? 

Константин Эггерт обсудил эту тему с экспертами:

  • Абдулла Исса, пресс-секретарь посольства Палестины
  • Орхан Джемаль, журналист
  • Леонид Исаев, арабист, старший преподаватель департамента политической науки​ НИУ ВШЭ​
  • Андрей Остальский, журналист, писатель, арабист​
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