«До кого дотянутся, по тому и ударят». Как Сирийская кампания превратила Россию в мишень террористов

Убийство российского посла в Турции стало, возможно, самым громким терактом против российских дипломатов со времени похищения четырех сотрудников российского посольства в Багдаде в 2006 году. За последние сорок лет мы привыкли к тому, что главными мишенями террористов обычно бывают американцы и израильтяне, реже британцы и граждане других стран-союзников Соединенных Штатов. Чего добилась Россия за год операции в Сирии и грозит ли российским гражданам стать постоянными объектами охоты террористов?

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