«До кого дотянутся, по тому и ударят». Как Сирийская кампания превратила Россию в мишень террористов
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
17:27
Россия погасит долг СССР перед Югославией в $125 млн
17:20
Минск выразил официальный протест из-за слов Решетникова о Белоруссии
17:13
Заместителя мэра Великого Новгорода заподозрили в педофилии
16:39
Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя
16:34
Ректор ГИТИСа ответил на жалобу студентов Мединскому по поводу объединения факультетов
15:20
Умер внук Сталина
15:07
В Краснодаре задержали активиста из-за креста на бюсте Дзержинского
14:51
Родственников убийцы российского посла в Турции отпустили из-под ареста
Убийство российского посла в Турции стало, возможно, самым громким терактом против российских дипломатов со времени похищения четырех сотрудников российского посольства в Багдаде в 2006 году. За последние сорок лет мы привыкли к тому, что главными мишенями террористов обычно бывают американцы и израильтяне, реже британцы и граждане других стран-союзников Соединенных Штатов. Чего добилась Россия за год операции в Сирии и грозит ли российским гражданам стать постоянными объектами охоты террористов?
Константин Эггерт обсудил эту тему с экспертами:
- Абдулла Исса, пресс-секретарь посольства Палестины
- Орхан Джемаль, журналист
- Леонид Исаев, арабист, старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ
- Андрей Остальский, журналист, писатель, арабист
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
КомментарииСкрыть