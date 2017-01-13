«Самое главное – не отвечать злом на зло»: украинские музыканты об отключении Дождя в стране.Михаил Козырев поговорил с лидерами групп «Океан Ельзи», «Бумбокс», 5-Nizza и Bahroma
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После решения украинских властей о прекращении вещания Дождя на территории страны Михаил Козырев поговорил об этом с музыкантами. Лидеры украинских групп «Океан Ельзи», «Бумбокс», 5-Nizza и Bahroma в прямом эфире Дождя прокомментировали запрет телеканала, а также мы вспомнили их старые выступления.
Фото: Катерина Межекова / Шереметьево
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