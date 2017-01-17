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Кто и сколько заработал на утечке «Шерлока».

Основатель Amedia, голос Шерлока и главный «Хакер.Ru» объясняют, как украли последний эпизод сериала Би-би-си
Козырев Online
20:51, 17 января
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Ведущие:
Михаил Козырев
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За сутки до мировой и российской премьеры последнего эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок Холмс», серия появилась в свободном доступе в сети. Михаил Козырев поговорил с основателем компании Amedia и сервиса Amediateka Александром Акоповым, основателем портала Хакер.ру Дмитрием Агаруновым, блогером Ильей Иноземцевым и актером Александром Головчанским, озвучившим Шерлока Холмса — о том, кто мог слить сериал, кому это могло быть выгодно, и сколько денег могли на этом заработать пираты.

Фото: кадр из сериала «Шерлок» / Кинопоиск

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