Кто и сколько заработал на утечке «Шерлока».

За сутки до мировой и российской премьеры последнего эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок Холмс», серия появилась в свободном доступе в сети. Михаил Козырев поговорил с основателем компании Amedia и сервиса Amediateka Александром Акоповым, основателем портала Хакер.ру Дмитрием Агаруновым, блогером Ильей Иноземцевым и актером Александром Головчанским, озвучившим Шерлока Холмса — о том, кто мог слить сериал, кому это могло быть выгодно, и сколько денег могли на этом заработать пираты.