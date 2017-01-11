Бегство от реальности: как результаты «Золотого Глобуса» связаны с победой Трампа.

В США прошла церемония вручения премии «Золотой Глобус» — одной из главных наград в области кинематографа. В первом выпуске нового сезона «Козырев.Online» Михаил Козырев вместе с кинокритиком Антоном Долиным и продюсером Михаилом Друяном разбирает успех триумфаторов премии. Почему мюзикл снова стал успешным, Пол Верхувен получил первую награду, а Том Форд продолжает снимать хорошее кино?