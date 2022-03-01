Ложь, ставшая судьбой: настоящая история российской «спецоперации» в Украине

То, что с нами сейчас происходит — это катастрофа. Как мы оказались в аду, как вышло, что один человек, размахивающий ядерным оружием как ключами от дорогой тачки, взялся определять будущее моих детей, наших детей? И определил его. Он решил, что будущее наших детей в России — это нищета, изоляция, статус изгоя, война.

Почему в Украине идет война. Потому что Владимиру Путину нужна эта страна в тотальном подчинении, в Союзном государстве, в Таможенном союзе, в общем чтобы было как с Беларусью — он мог бы ею распоряжаться по собственному усмотрению. Он записывает свое имя в историю. Собиратель русских земель. Осознает ли он весь кошмар, неизбежно следующий за осуществлением этой исторической миссии? Осознает ли кто-то в его окружении? Могут ли эти люди влиять? Может ли кто-нибудь повлиять на Путина? Мы не знаем ответов на эти вопросы. Можем лишь констатировать: множество мирных людей в эти дни прячутся в метро и бункерах, убежищах и подвалах. Родители в панике вывозят детей, мужчины берут в руки оружие. Владимир Путин назвал происходящее специальной военной операцией. Почему не объявил войну? Зачем эти виляния? Впрочем, тут мы пришли к главному: история с началом Россией боевых действий в Украине — это история неправды, ставшей враньем, ставшей большой ложью, потом чудовищной ложью, потом госполитикой, и наконец судьбой целых государств.

Ложь везде. Прежде всего в интерпретации истории, выдаваемой Путиным за правду.

«Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий».

Он возвращает отторгнутые территории. В 2014 году Путин увидел наяву свой страшный сон — в Украине свободные люди, обманутые трусливым президентом, вышли на улицу с требованием подписать ассоциацию с Европейским Союзом. Майдан, да еще и Евромайдан, привел к смене власти и пересмотру внешнеполитического курса Украины. Тогда в Москве родились киевская хунта, бандеровцы и каратели.

Россия присоединила Крым, который в соответствии с международным правом был и остается территорией Украины. Нам врали о присутствии, а точнее об отсутствии там российских военнослужащих.

А потом оказалось, что зеленые человечки все-таки свои, российские. Впоследствии мем о вежливых людях подхватят и сами представители власти, а также их пропагандисты.

Дальше был Донбасс, где нас, по официальной версии, не было. В эти дни методичка для ботов, пропагандистов и чиновников включает обязательное восклицание: «а где вы были 8 лет?». Словно все тут забыли, как все началось. Донбасский сепаратизм, не лишенный внутренних причин, годами поддерживался Россией еще до всяких и любых Майданов. А когда полыхнуло, именно Россия стала спонсором, вдохновителем и, как любят говорить в Кремле, хозяином сепаратистов. Именно Россия — с ее трагическим опытом Чечни, с вечными заявлениями про недопустимость вмешательства в суверенные дела — открыто словом и делом поддерживала гражданскую войну на территории самого, как считается, близкого из народов. Человеком, вошедшим на территорию Украины с оружием, захватившим Славянск, был Игорь Стрелков, он же Игорь Гиркин. Гражданин России, бывший (если таковые бывают) сотрудник ФСБ, он собрал и вооружил целый отряд. В России, где сажают за патрон и детскую переписку в сетях, Гиркина поддерживали на самом высоком уровне. Вслед за Гиркиным из России в Донбасс потянулись борцы за «русский мир» — бывшие и очень вовремя уволившиеся из армии военные. Их останавливали? Их арестовывали? Допрашивали? Обвиняли в наемничестве или участии в вооруженном конфликте на территории другой страны? Нет, во многих регионах открыто действовали пункты их набора и мобилизации. Но не только «добровольцы»: в Донбасс ехали российские военные советники, инструкторы, сотрудники спецслужб, чеченские спецназовцы. И, конечно, оружие. Еще в 2014-2015-м были представлены сотни доказательств присутствия российского вооружения на территориях ЛНР и ДНР.

А в эфире госТВ тем временем разрывались от криков о гражданской войне, ополченцах, самоотверженно и совершенно самостоятельно ведущих освободительную войну с Киевом и его бесчинствами. Какие бесчинства, спросите вы. А вот мальчика, распяли, помните? Или вот еще: самолет сбили, с пассажирами. Падение «Боинга» Малайзийских авиалиний летом 2014-го, убийство почти трехсот человек — первый серьезный сигнал миру от России. Первый, так сказать, звонок, который заставил Запад вздрогнуть. По всей видимости, международная следственная группа установит ответственность российской власти за действия сепаратистов в Донбассе — тех, кто по ошибке совершил чудовищное преступление. Тех, кого без самого деятельного участия Москвы не было бы в помине. Но у нас обвинили в крушении Украину. То есть как обвинили: мы слышали миллион разных версий, одну безумнее другой. От попытки убийства Путина, который якобы летел в то же время по тому же маршруту, до заговора американцев.

Ложь лилась на нас последние 8 лет, Украина все это время оставалась главной темой российского телевидения, ток-шоу с пеной у рта проклинали укрофашистов, оскорбляли президентов и депутатов — тех, что в Украине меняются путем выборов. Наконец, в 2021 году — весной и зимой — после того, как у границ соседней страны обнаружились десятки тысяч российских солдат — нам начали врать об угрозе, исходящей от НАТО и, в частности, США. В Америке как раз сменился президент, который вначале совсем не хотел думать о Путине и о России. Скажем прямо: в Вашингтоне главной своей проблемой считали Китай, и в Кремле подобный подход посчитали оскорблением. Вы нас недооцениваете. Сейчас-то уже всем понятно: Пекин — ребенок по сравнению с тем самым парнем, размахивающим ядерными боеголовками. Летом 2021 года Байден встретился с Путиным в Женеве, президент России проверил степень решимости и серьезности своего главного оппонента, остался, видимо, доволен. Так уж совпало, что Ангела Меркель как раз ушла на пенсию. Какие еще обстоятельства повлияли на решение Владимира Путина? Какие мотивы им руководствовали, помимо очевидного желания восстановить империю и сменить власть в Киеве? Судить сложно.

Сейчас есть смысл только в том, чтобы говорить правду. Война в Украине, немыслимая, чудовищная война сопровождается совершенно безумным потоком фейков и дезинформации внутри России. Пропагандистские войска получили разнарядку с рядом тезисов, которыми приказано бомбить аудиторию. Первый: Москва в Украине занимается демилитаризацией и денацификацией. Это последнее слово — ноу-хау нынешней войны. Имеется в виду избавление от нацистов — читай смена власти. Опровергать утверждение о том, что Владимир Зеленский нацист, я не буду, потому что это совсем невыносимый абсурд. Тут не могу не добавить, что степень абсурда вошла в фазу катарсиса сегодня, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил о проведении международного антифашистского конгресса в августе:

«В августе в рамках военно-технического форума „Армия — 2022“ проведем первый Международный антифашистский конгресс», — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании. По его словам, конгресс призван «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».

У меня в этой связи пара вопросов. С учетом обстоятельств, кого Шойгу планирует увидеть на этом международном конгрессе? Представителей Абхазии, Южной Осетии, Бразилии и конечно Беларуси. Потому что больше друзей нет. Еще из тезисов: Киев убивает русских людей, проводит геноцид, Россия их защищает. А либералы, что против войны — предатели. Чтобы как-то оправдать происходящее, нам предлагают свежие кадры с так называемыми массовыми захоронениями, которые невозможно верифицировать. Но допустим, Россия спасает Донбасс. Зачем же ей тогда Харьков и Киев, Одесса и Чернигов? Для их освобождения, видимо.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: Цель операции объявлена открыто — демилитаризация и денацификация, потому что постоянные факельные шествия, постоянное воспевание нацистов, культивирование нацистских привычек в рамках так называемых добровольческих батальонов — это все протекает при полном попустительстве и молчании в том числе со стороны СМИ.

Ну и старое, проверенное, неизбежное: «Украина бомбит сама себя». То есть Министерство обороны России заявляет, что удары наносятся исключительно по объектам инфраструктуры. А если что не так с гражданскими — то все вопросы к Киеву. Что касается демилитаризации, которой требуют в Москве, то это, очевидно, обеспечение нейтрального статуса Украины и вывод всех предоставленных Западом вооружений. Думаю, к этому в Киеве готовы, о чем свидетельствуют заявления официальных лиц. Но вот в чем проблема. Путину любых заверений от Зеленского недостаточно. Он перешел к той стадии, когда «либо все, либо ничего».

Как остановить этот кошмар? Запад, единый как никогда, явно совершенно шокирован. Пусть о вторжении предупреждали, все равно происходящее, несомненно, поразило всех. И сейчас Вашингтон и союзники спешно согласовывают все новые санкции. Санкции уже никого не остановят. И в этой связи вот что хочется сказать. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Грузии и Украине отказали в плане действий по членству в Альянсе. Чтобы не раздражать Путина. На Западе превалировала умиротворяющая позиция: давайте, мол, действовать осторожно, давайте проявлять гибкость, давайте идти на компромиссы. Запад увидел войну в Грузии в 2008 — она началась через несколько месяцев после того, как этот самый план действий Тбилиси не дали. Война была стремительная и чуть не закончилась взятием столицы. Но поскольку обошлось, поскольку Россия подчинила себе лишь два региона и без того маленького государства, то Запад выдохнул и забыл. Если не сказать забил. Слова о чрезвычайной обеспокоенности — лицемерие и формальность. Конечно, пока Путин не представлял прямую угрозу им самим, Брюссель, Берлин, Париж и прочие считали допустимым бездействие. В 2014-м случился Крым, и тут уже степень обеспокоенности выросла. Но тоже в целом Запад предпочел считать случившееся внутренней разборкой Путина с соседом, тем более что присоединение состоялось без всякой крови, да и население Крыма по большому счету искренне хотело быть с Россией. Нарушение международного права, создание опасного прецедента и прочие обстоятельства решено было отложить в сторону. Масштаб не тот. Как и в случае с Донбассом. Сегодня мы наблюдаем результат этой бездумной, безмятежной позиции. И там, в Вашингтоне, Берлине, Париже, разумеется, знали про весь этот грандиозный конструкт дезинформации. Однако находили уместным его терпеть и вяло осуждать, а также вести переговоры, летать в Москву, жать руки, верить в лучшие варианты развития событий. Лучшие для себя, разумеется. Поскольку газ из России перевешивал прочие аргументы. Ну и непосредственной угрозы для США и Старого Света не видели.

В завершение — еще одна свежая ложь. Про ядерное оружие, которым якобы собиралась обзавестись Украина. Посол России в ООН Небензя так и сказал:

«В ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Президент Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе Мюнхенской конференции, и это его утверждение, напомню, было встречено аплодисментами участников конференции».

Во-первых, это заявление — прямое признание в превентивном ударе по Украине. То есть господин Небензя расписался в том, что специальная военная операция устроена для того, чтобы помешать предполагаемым событиям в будущем (а не свершившемуся якобы геноциду в Донбассе). Во-вторых, заявление о «стремлении восстановить доступ к ядерному оружию» — это что значит? Не восстановили же. Не хотят восстановить. А говорят, что стремятся восстановить. Причем на деле любой военный эксперт скажет, что у Киева нет ни единого шанса стать ядерной державой. Впрочем, любой эксперт подтвердит и то, что у Киева до начала войны не было ни единого шанса вступить в НАТО в обозримой перспективе. Разве это помешало официальным лицам и пропаганде в России трубить об угрозе? Не помешало. Угрозу в виду подкравшегося к воротам нашей страны врага (американца по большей части) вообразили и кажется даже почти в нее поверили. Вполне достаточно, чтобы ее отразить. Вряд ли думали, что одним из тяжелейших результатов этой игры станет вполне осязаемый пересмотр политики Финляндии и Швеции в сторону отказа от нейтралитета и вступления в НАТО.

И в этом смысле какая бы задача ни ставилась Владимиром Путиным в этой истории, пока результаты самые плачевные. Не только для мира, Европы, Украины и России, всех нас. Но и для него лично. Маргарет Тэтчер как-то сказала: «Следите за своими мыслями, ибо обращаются они в слова, слова в действия, а действия уже в привычки. Берегитесь привычек, ибо они формируют свой характер. Усмиряйте характер, ибо он становится судьбой. Что мы думаем — тем становимся».

Эту колонку мне помог подготовить мой коллега Георгий Андронников.

Фото: Emilio Morenatti / AP