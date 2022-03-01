Война в Украине, катастрофа в России, планы США и что такое «денацификация»
Шестой день продолжается война в Украине. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой российское руководство назвало «демилитаризацию и денацификацию» страны. Минобороны продолжает утверждать, что удары ведутся исключительно по объектам военной инфраструктуры, а глава ведомства Шойгу планирует проведение антифашистского конгресса. О том, как российская сторона освещает войну в Украине и предшествовавший ей конфликт в Донбассе – в колонке Екатерины Котрикадзе. Также в интервью Дождю пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс рассказал о том, при каких условиях возможно возобновление переговорного процесса с Россией.
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