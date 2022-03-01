«Так дипломатия не делается»: пресс-секретарь Госдепа — о переговорах в Гомеле «под дулом танка», санкциях против Путина и протестах в России
В эфире Дождя — Нед Прайс, пресс-секретарь Государственного департамента США. Отвечая на вопрос о том, остается ли в нынешних условиях возможность переговоров между Россией и США, он отметил, что американское правительство со своей стороны готово сделать все возможное для сохранения жизней украинцев и россиян и остановить войну в Украине, однако для этого необходим ясный сигнал от Кремля и президента Путина о готовности добросовестно вести переговоры. Подробности — в интервью программе «Котрикадзе иностранных дел».
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