«Один человек тащит нас в преисподнюю»: Дмитрий Глуховский — о том, как россиян 8 лет готовили к войне в Украине
24 февраля Россия начала войну в Украине. США и страны ЕС ввели множество санкций и ограничений, за это время рубль опускался до исторического минимума. 1 марта Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию в Украине вплоть до достижения поставленных целей, а также объявил о том, что в августе Минобороны в рамках форума «Армия-2022» намерено провести первый Международный антифашистский конгресс. Поговорили о происходящем с писателем Дмитрием Глуховским.
Фото: glukhovsky / Instagram
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