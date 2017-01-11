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Три неожиданных заявления Трампа о России

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22:18, 11 января
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Теги:
Дональд Трамп
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Мы выбрали три самых неожиданных заявления о России с пресс-конференции Дональда Трампа — о Путине, о хакерских атаках и об уважении России к США.

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