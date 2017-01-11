Три неожиданных заявления Трампа о России
Новости
22:33
Митрополит Новосибирский назвал балет «Щелкунчик» «оккультной постановкой»
21:47
В Чечне убили четырех боевиков в ходе спецоперации
21:37
В «Централ Партнершип» прокомментировали отказ якутского кинотеатра показывать «Ла-Ла Ленд»
20:09
Трамп назвал «выдумкой» публикацию о проститутках в его гостиничном номере
19:40
Трамп пообещал быть с Путиным «жестче» Клинтон
19:28
Трое заместителей главы «Почты России» покинут свои посты
18:42
Москалькова выступила против законопроекта о лишении должников единственного жилья
18:25
Кандидат на пост госсекретаря США заявил об опасности России для страны
Мы выбрали три самых неожиданных заявления о России с пресс-конференции Дональда Трампа — о Путине, о хакерских атаках и об уважении России к США.
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