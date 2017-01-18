Профессии, запрещенные для священнослужителей
На сайте РПЦ появился документ, в котором описаны «НЕСОВМЕСТИМЫЕ СО СВЯЩЕНСТВОМ» профессии.
Работать по профессии можно, только если она «безупречна с религиозной и нравственной точки зрения». Комментарии к проекту будут приниматься до 2 мая 2017 года.
В список нерекомендованных профессий входят:
1.Госслужащий. Не дозволяется, заниматься «делами народного управления»
2.Бизнесмен. Священнослужители не должны брать на себя поручительство по частным делам, заниматься откупами и предпринимательством
3.Ростовщик
4.Врач. «Духовным лицам запрещаются занятия, связанные с пролитием человеческой крови, например, врачебная практика, особенно хирургия»
5.Охотник. «Возбраняется охота и другие виды деятельности, связанные с пролитием крови»
6.Артист. Запрещено быть актерами, танцорами, артистами балета или певцами
7.Военный. Запрещено нести воинскую службу или любую другую службу предполагающую ношение и применение оружия
8.Правоохранитель. Священнослужителю запрещается быть судьей, работать в прокуратуре, правоохранительных учреждениях или муниципальных органах власти
9.Спортсмен. Запретным для клирика является профессиональное занятие спортом
10.Недопустимо быть занятыми в учреждениях, сомнительных с моральной точки зрения: в игорных домах, казино, барах
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