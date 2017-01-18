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Профессии, запрещенные для священнослужителей

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00:01, 18 января
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На сайте РПЦ появился документ, в котором описаны «НЕСОВМЕСТИМЫЕ СО СВЯЩЕНСТВОМ» профессии.

Работать по профессии можно, только если она «безупречна с религиозной и нравственной точки зрения». Комментарии к проекту будут приниматься до 2 мая 2017 года. 

В список нерекомендованных профессий входят:

1.Госслужащий. Не дозволяется, заниматься «делами народного управления»

2.Бизнесмен.  Священнослужители не должны брать на себя поручительство по частным делам, заниматься откупами и предпринимательством

3.Ростовщик

4.Врач. «Духовным лицам запрещаются занятия, связанные с пролитием человеческой крови, например, врачебная практика, особенно хирургия»

5.Охотник. «Возбраняется охота и другие виды деятельности, связанные с пролитием крови»

6.Артист. Запрещено быть актерами, танцорами, артистами балета или певцами

7.Военный. Запрещено нести воинскую службу или любую другую службу  предполагающую ношение и применение оружия

8.Правоохранитель. Священнослужителю запрещается быть судьей, работать в прокуратуре, правоохранительных учреждениях или муниципальных органах власти

9.Спортсмен. Запретным для клирика является профессиональное занятие спортом

10.Недопустимо быть занятыми в учреждениях, сомнительных с моральной точки зрения: в игорных домах, казино, барах

 

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