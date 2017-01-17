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Кто и за сколько выступает на вечеринках российских миллиардеров

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01:59, 17 января
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14 января в Лондоне прошла свадьба 19-летней Ирины Коган, внучки российского миллиардера Валерия Когана, председателя наблюдательного совета аэропорта «Домодедово». Коган в 2015 году занимал 41 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Мы узнали, какие мировые звезды посетили эту свадьбу и кто выступает на других праздниках олигархов из России.

На свадьбе внучки Когана с Даниелом Кенвэем с концертами выступили Элтон Джон (он даже спел со Львом Лещенко), оперная дива Анна Нетребко и Мэрайя Кэри — ее часовой концерт завершил вечеринку. Ведущими праздника были Яна Чурикова, Валдис Пельш и Антонио Бандерас, который пожелал молодоженам «идти рука об руку». Специально на торжество прилетели Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Игорь Николаев.

Российские олигархи любят приглашать на свои вечеринки мировых звезд. На недавней новогодней вечеринке Романа Абрамовича на острове Сен-Барт выступили Пол Маккартни и группа The Killers. В разные годы на новогодних вечеринках у Абрамовича пели Rolling Stones и U2.

На свадьбе сына владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева Саида выступали Стинг (1,5 млн евро), Энрике Иглесиас (500 тысяч евро) и Дженнифер Лопес (1 млн евро). В программе вечера также были заявлены Элтон Джон и Бейонсе. Свадьбу назвали самой дорогой в истории России, расходы на нее оценивались в 1,5 млрд рублей. На более скромной вечеринке по случаю свадьбы племянницы строительного магната Шалвы Чигринского Марии выступал американский репер Баста Раймс.

Уточнение: в видео Валерий Коган назван одним из владельцев аэропорта «Домодедово». На самом деле Коган — председатель наблюдательного совета аэропорта.

Фото на превью: Tyrone Siu / Reuters

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