Что подорожает в 2017 году.Сколько будут стоить проезд на метро, бензин, сигареты, алкоголь и услуги ЖКХ
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По традиции, с 1 января повысятся тарифы на транспорт, вырастет в цене алкоголь, и вступят в силу новые законы. Как изменится наша жизнь в 2017? Мы собрали все новые тарифы в одном видео.
Фото: Агентство Москва
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