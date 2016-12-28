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Что подорожает в 2017 году.

Сколько будут стоить проезд на метро, бензин, сигареты, алкоголь и услуги ЖКХ
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15:48, 28 декабря
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По традиции, с 1 января повысятся тарифы на транспорт, вырастет в цене алкоголь, и вступят в силу новые законы. Как изменится наша жизнь в 2017? Мы собрали все новые тарифы в одном видео.

Фото: Агентство Москва

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