«Люди, которые ехали на Донбасс воевать, не смотрели телевизор, они читали интернет».Журналист Дмитрий Трещанин о том, какие журналисты виновны в гибели россиян на необъявленной войне
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Журналист Дмитрий Трещанин считает, что Олег Кашин и другие российские публицисты косвенно виновны в смерти его друга, который поехал воевать на Донбасс. Кашин обсудил с ним его точку зрения и попытался понять, в чем заключается его вина.
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