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Кашин и новое одиннадцатое сентября.

Безупречная геройская смерть, спланированная атака «боярышником» и спасение Варвары Карауловой
Кашин.Гуру
22:00, 23 декабря
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Ведущие:
Олег Кашин, Маргарита Журавлева
Теги:
Варвара Караулова
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Олег Кашин продолжает писать колонки и думать о судьбах родины. В этот раз — о том, что произошло 19 декабря, когда в Анкаре убили российского посла, о российском государстве, которое считает себя лучше «Исламского государства» и приговаривает Варвару Караулову к 4,5 годам лишения свободы, и о настоящих причинах массового отравления «боярышником».

Такие новости — из разряда тех, которые не забываются в течение всей жизни, такое одиннадцатое сентября, самолет, врезающийся в небоскреб, только в роли небоскреба — лежащий на полу человек в стоптанных ботинках, а в роли самолета — убийца в позе Фредди Меркьюри с поднятым к потолку пистолетом. Я всегда говорю, что надо избегать слова «мы», когда речь идет о российском государстве — оно нам, своим гражданам, совсем не друг, и каждый день его враждебность к нам проявляется в самых разных вещах, но об Андрее Карлове невозможно сказать иначе кроме как «наш посол». Убили нашего посла в Турции, нашего посла в исламском мире. Тот человек в него стрелял не потому, что конкретный Карлов ему что-то сделал, он стрелял в него как в воплощение России, которую убийца, судя по тому, что он кричал во время стрельбы, ненавидит за то, что Россия делает в Сирии. Я, если честно, тоже не знаю людей, которые одобряли бы российскую политику в Сирии, и сам ее тоже не одобряю, но, глядя на этих двоих — один на полу, другой с пистолетом, — я, конечно, однозначно ассоциирую себя с послом, он такой же, как я, и меня могли бы застрелить за Алеппо, и любого из вас, даже если вы самый последовательный пацифист и стоите с антивоенным плакатом перед российским Минобороны. Человек с пистолетом не станет разбираться, кто что думает, он просто будет стрелять.

Андрею Карлову посмертно дали звезду Героя России. Честно говоря, я не вижу оснований относиться к этой награде с каким-то особенным почтением — она давно превращена в такой сувенирный аксессуар для чеченских чиновников и прочих хороших людей. Вон у путинского охранника Дюмина, который сейчас губернатор в Туле, тоже есть такая звезда, да и много у кого она есть. Карлов —Герой, награждение которого не вызывает вопросов. Такая смерть — это смерть героя; я легко представляю себе дипломатов, которые и в более спокойных странах отсиживаются за посольским забором, а если выходят наружу, то только с охраной и не на публичные мероприятия. Карлов умер на посту, это действительно безупречная героическая смерть государственного служащего, дипломата, и если не его награждать звездой Героя, то лучше вообще никого не награждать.

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