Отношения советских и постсоветских людей с внешнеполитической реальностью на протяжении последних ста лет всегда значили очень много. Привычка относиться к международным событиям как к своей собственной биографии была привита нам еще в те годы, когда было принято ждать мировой революции, и по мере того, как становилось ясно, что никакой мировой революции не будет, увлеченность иностранной политикой укоренялась у нас просто как любимая тема для разговоров и мыслей, любимый сериал, за сюжетными переплетениями которого наблюдать гораздо приятнее, чем за тем, что происходит за окном.

Сериал очень быстро стал анекдотом, это заметили еще Ильф и Петров, придумавшие «пикейных жилетов», ну и потом на протяжении десятилетий — шутки про Гондурас, или это вечное «Куба далеко — Куба рядом», и замечательная сцена в фильме «Прошу слова», когда вернувшийся с работы муж, его играл Николай Губенко, застает горько плачущую жену, Инну Чурикову. Он думает, что что-то случилось дома, но дочка скорбно поясняет — «Президента Альенде убили, папочка!»

В новом сезоне этого сериала главный герой — разумеется, Дональд Трамп, но новый сезон — это не только новые лица, это еще и новая картинка, более качественная графика, более громкая музыка и невероятный эффект присутствия. Мы видим эту войну между американской интеллигенцией и Трампом, и все так красиво и захватывающе, что нервы не выдерживают даже у тех, кто в прошлом сезоне сам смеялся над зацикленностью российской пропаганды на образе Барака Обамы.

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