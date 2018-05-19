«Русские авторы научились писать обо всем, кроме секса»: Олег Кашин о борделе с резиновыми женщинами

Такая довольно дикая история из жизни московской журналистской молодежи. Какие-то пиарщики продвигают кукол для мастурбации, то есть вот тех резиновых женщин, которые в нашем детстве были символом и порока, и всего заманчивого и запретного — ну вот как в фильме «Такси-блюз» герою Петра Зайченко подарили такую куклу, и у меня это такое прямо сильное воспоминание из детства. Мы ходили с бабушкой на «Такси-блюз» в 1990 году, как сейчас помню, 9 мая.

Так вот, резиновые женщины. За тридцать лет их присутствия на нашем рынке они, конечно, растеряли все запретное очарование конца восьмидесятых и сейчас воспринимаются как такой атрибут быта тех людей, у которых что-то заведомо не в порядке. И вот пиарщики их продвигают, и сразу несколько изданий силами своих репортеров провели тест-драйвы этих кукол, ну а тема сексуальности в нашей журналистике и в нашем языке вообще традиционно провисает. Сколько себя помню, все пытались вырастить русскую Кэрри Брэдшоу, но ни у кого ничего не получилось, и сейчас тоже не получилось — вышло несколько репортажей об этих тест-драйвах, всех их неловко читать, а самый скандальный получился у сайта The Village, там анонимный автор репортажа, убедившись в том, что кукла его не возбуждает, стал вспоминать свою бывшую — ну и, собственно, это в итоге и стало самым скандальным во всей истории, потому что другая журналистка узнала в этой бывшей себя, назвала автора по имени, и началось какое-то просто эпическое обсуждение, в котором переплелись и журналистская этика, и феминизм, и много всего вплоть до политики.