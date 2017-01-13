Кашин и номенклатурное царство.

В первом в 2017 году выпуске «Кашин.Гуру» Олег Кашин делится своими мыслями о том, что нас ждет в будущем, почему любят врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, об угрозах чеченского спикера Магомеда Даудова по кличке «Лорд» в адрес главреда издания «Кавказский узел» и возвращении соборов РПЦ.

Первая колонка года — это всегда самое трудное. Важных событий, как правило, нет, все еще отдыхают, и поэтому разумнее всего подумать о будущем — попытаться что-нибудь спрогнозировать, чем-то испугать, обнадежить. Примерно так я и веду себя каждый год, и сейчас я даже перечитал собственную новогоднюю колонку трехлетней давности, в которой я пытался давать советы Владимиру Путину по поводу того, что он должен сделать, чтобы войти в историю хорошим парнем. Как и полагается, не сбылось практически ничего — я писал советы Путину за полтора месяца до Крыма, и хотя совет «стать собирателем земель» там тоже есть — правда, я предполагал, что он присоединит к России Южную Осетию или Приднестровье, — большая часть советов касается либерализации. Один из советов — стать защитником свободы слова, — в виде фарса реализуется прямо сейчас. После решения украинского телевещательного совета отключить на Украине Дождь был целый фестиваль заявлений официальных лиц по поводу того, что это недопустимый акт политической цензуры — забавно слышать слова в защиту Дождя от таких людей, как Вячеслав Володин, который в свое время был участником той самой атаки на Дождь из-за опроса по поводу блокады. Был бы жив Михаил Лесин, он бы, наверное, тоже сейчас выступил в защиту Дождя — многим бы не понравилось, но оттепель бывает и такая. И в своей новой колонке, которая вышла у меня на сайте «Репаблик», я рассуждаю о том, что произойдет с Россией, когда власть Владимира Путина закончится. Спойлер — ничего хорошего, по-моему, не произойдет, но, повторю, я люблю и умею ошибаться.

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