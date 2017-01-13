Прямой эфир
59,69
63,52
55,61
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Кашин и номенклатурное царство.

Преемник без прошлого, соборы без бога и Россия без Путина
Кашин.Гуру
23:21, 13 января
Поддержать программу
Поделиться
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 11%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Базовая подписка
480 / мес
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Отключите рекламу за 99
Ведущие:
Олег Кашин, Маргарита Журавлева
120
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Кремль прокомментировал фотографию Путина с руководством «ЧВК Вагнера»
Вдова погибшего в катастрофе Ту-154 опровергла конфликт с Минобороны
Россельхознадзор назвал фальсификатом четверть продукции на российском рынке
В Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В первом в 2017 году выпуске «Кашин.Гуру» Олег Кашин делится своими мыслями о том, что нас ждет в будущем, почему любят врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, об угрозах чеченского спикера Магомеда Даудова по кличке «Лорд» в адрес главреда издания «Кавказский узел» и возвращении соборов РПЦ.

Первая колонка года — это всегда самое трудное. Важных событий, как правило, нет, все еще отдыхают, и поэтому разумнее всего подумать о будущем — попытаться что-нибудь спрогнозировать, чем-то испугать, обнадежить. Примерно так я и веду себя каждый год, и сейчас я даже перечитал собственную новогоднюю колонку трехлетней давности, в которой я пытался давать советы Владимиру Путину по поводу того, что он должен сделать, чтобы войти в историю хорошим парнем. Как и полагается, не сбылось практически ничего — я писал советы Путину за полтора месяца до Крыма, и хотя совет «стать собирателем земель» там тоже есть — правда, я предполагал, что он присоединит к России Южную Осетию или Приднестровье, — большая часть советов касается либерализации. Один из советов — стать защитником свободы слова, — в виде фарса реализуется прямо сейчас. После решения украинского телевещательного совета отключить на Украине Дождь был целый фестиваль заявлений официальных лиц по поводу того, что это недопустимый акт политической цензуры — забавно слышать слова в защиту Дождя от таких людей, как Вячеслав Володин, который в свое время был участником той самой атаки на Дождь из-за опроса по поводу блокады. Был бы жив Михаил Лесин, он бы, наверное, тоже сейчас выступил в защиту Дождя — многим бы не понравилось, но оттепель бывает и такая. И в своей новой колонке, которая вышла у меня на сайте «Репаблик», я рассуждаю о том, что произойдет с Россией, когда власть Владимира Путина закончится. Спойлер — ничего хорошего, по-моему, не произойдет, но, повторю, я люблю и умею ошибаться.

Полный текст доступен только нашим подписчикам
Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2