Кашин и неинтересное время.

В заключительном выпуске «Кашин.Гуру» Олег Кашин вспоминает самые важные колонки, которые он писал для Дождя в 2016 году. С их помощью Кашин пытается понять и определить уходящий год — его героев, его войны, его события и его сущность.

В России с некоторых пор каждый год объявляют годом чего-нибудь — был год семьи, год молодежи, год литературы, год кино. Собственно, 2016-й был годом кино, и это такое абсолютное непопадание в реальность, потому что на самом деле, конечно, это был год истории. Актуальные политические сюжеты в новостях шли вперемешку с сюжетами из прошлого. Все смеялись над орловским губернатором, у которого Иван Грозный потерял сына по дороге из Петербурга в Москву. Переваривали концепцию священных мифов Владимира Мединского и спорили о диагнозах Зои Космодемьянской и о достоверности истории про 28 панфиловцев. Смотрели на памятник князю Владимиру и подозревали, что это памятник если и Владимиру, то не тому, а нашему известному современнику. Никита Михалков ездил разбираться с Ельцин-центром, воюя в его лице, насколько можно понять, с либералами как таковыми — то есть главный либерал у нас сейчас мертвый Ельцин, тоже важный герой именно этого, 2016 года. Ну и Сталин, Сталин, Сталин — спорили о нем, ждали его реабилитации и боялись его возвращения, как будто на дворе не XXI век, а середина XX.

Я несколько раз писал, что в российских условиях, когда привычная шкала политических взглядов и ценностей не работает, прошлое стало для всех единственным доступным способом найти себя в современном политическом спектре. Ты за Сталина — значит, ты за сильную руку и за допустимость оплачивать человеческими жизнями государственные интересы. Ты восхищаешься Ельцин-центром — значит, тебе в нашем времени недостает свободы и надежд. Ты ходишь с иконой Николая второго — значит, ты депутат Поклонская. И точка консенсуса очень простая — в нашем времени нет ничего, что вызывало бы желание остаться в нем, всем хочется куда-то спрятаться, кому-то в сталинские времена, кому-то в ельцинские, кому-то вообще в седую старину. Это, наверное, общемировой тренд, Дональд Трамп ведь тоже выехал именно на Make America great again, просто у американцев great — это понятно какое прошлое, а у нас понятной точки в прошлом нет, ну разве что Девятое мая 1945 года, но его как раз монополизировал Путин, и поэтому в Девятом мая от него не спрячешься.

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