Если бы я выбирал человека года, то мне пришлось бы выбирать, не считая, конечно, вечного Путина, из Игоря Сечина, Рамзана Кадырова, виолончелиста Ролдугина и еще Шакро Молодого. Каждый из этих людей в течение этого года хотя бы на время превращался в ключевую фигуру всего происходящего, вокруг которой, как планеты вокруг Солнца, вращаются все остальные люди помельче и все события.

Наряду с этими людьми главными героями этого года были зловещие мертвецы от Ивана Грозного до Сталина. У нас почему-то принято относиться к историческим деятелям как к нашим современникам, с которыми хочется спорить или соглашаться, ненавидеть их или восхищаться ими.

Думаю, не один я смотрю на уходящий год без восторга в том смысле, что среди людей, провожающих этот год как удавшийся, счастливый, слишком мало тех, за кого хотелось бы порадоваться. Год министра Мединского, год байкера Хирурга и депутата Поклонской. Год войн и выборов, год уголовных дел и судов, год, который скоро сольется с другими в менее конкретное словечко «десятые», и этим словечком будут называть в любом случае не лучший исторический период из тех, которые застало наше поколение.

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