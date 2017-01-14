Марк Фейгин: «В условиях войны я не вижу другого решения».

12 января власти Украины запретили вещание телеканала Дождь на территории страны. Адвокат Марк Фейгин, который защищал Надежду Савченко и других известных политзаключенных, поддерживал это решение в своем твиттере. Олег Кашин решил поговорить с ним о том, почему, по его мнению, Дождь действительно следует запретить на Украине.