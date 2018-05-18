«Это утопия и деградация»: Елена Беркова о сексе с куклами, обороне от фанатов и главной проблеме России

Олег Кашин поговорил с порнозвездой Еленой Берковой, пик популярности которой пришелся на середину нулевых. Она объяснила, почему секс с куклами — это неестественно, но журналист The Village, написавший скандальную колонку о походе в такой бордель не заслуживает общественного осуждения, а также рассказала как отбивается от назойливых фанатов и какую проблему России считает главной.