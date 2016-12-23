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Добро с безумными глазами: что привело в тюрьму Варвару Караулову. Колонка Олега Кашина

Кашин.Гуру
23 декабря
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Отец Варвары Карауловой говорит, что, если бы он знал, чем все кончится, он бы не стал выручать дочь с помощью российского государства. Но это отец, у которого случилось горе. Понятно, что государство в лице своих судей и силовиков таких эмоций не испытывает — с точки зрения государства Караулова спасена от радикального исламизма и ничего плохого с ней больше не произойдет. Это не недоразумение, не случайность и не аномалия. Российская Федерация сегодня действительно противостоит радикальному исламизму и терроризму и на Ближнем Востоке, и на Северном Кавказе, и много где еще вплоть до самых мирных российских регионов, из которых время от времени приходят новости, что там обнаружился очередной некто, связанный с «Исламским государством», запрещенным в Российской Федерации.

Что такое исламский терроризм, мы себе сегодня примерно представляем — образ смертника, взрывающегося в метро, хорошо знаком москвичам по нулевым годам, и все остальное — мечта о халифате, вербовка, культура, одежда, флаги, ценности — все это составляет в совокупности, наверное, самый главный кошмар современного россиянина. В этом кошмаре человек с бородой поднимает палец вверх и что-то кричит гортанным голосом, сейчас он замолчит и отрежет кому-то голову. Ну, это действительно страшно, иронизировать тут не о чем.

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