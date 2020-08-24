В России будут выпускать британскую вакцину от COVID-19. Кто ее создал? Она лучше нашей? Когда можно сделать прививку?

Президенты России и Беларуси 24 августа договорились, что белорусы станут добровольцами на третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Кроме того, Беларусь станет первым государством, куда будет поставлена российская вакцина.

В России вакцину от коронавируса зарегистрировали первой в мире. Об этом объявил Владимир Путин 11 августа. Ее разработал Институт Гамалеи. Массовое применение обещают начать чуть ли не с октября. Хотя третья, завершающая, фаза клинических исследований на 40 тысячах пациентов (как обещают) только начинается. На первых этапах препарат протестировали всего на нескольких десятках добровольцев. Кроме того, пока нет научных публикаций об эффективности вакцины.

При этом Р-ФАРМ (фармацевтическая компания, которая участвует в производстве нашей вакцины от Института Гамалеи) еще в середине лета заключила контракт с британской фирмой «АстраЗенека» на производство уже ее вакцины в России. «АстраЗенека» разрабатывает препарат вместе с Оксфордским университетом. Британские коллеги начали третью фазу клинических исследований раньше ученых из Института Гамалеи. Препарат протестирован на тысячах пациентов, но регистрировать его пока не торопятся. Британскую вакцину, судя по контракту двух компаний, в случае успеха будут тоже производить в России.

Так что это за вакцина? Конкурирует ли она на рынке с российским препаратом? Смогут ли россияне скоро получить к ней доступ? Все это мы обсудили с генеральным директором «АстраЗенека» по России и Евразии Ириной Панариной.

Фото на обложке: Dan Himbrechts / EPA / TASS

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.