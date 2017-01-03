Жена Ильдара Дадина: «Единственный вариант — ходить по всем колониям России».

По итогам встречи с членами Совета по правам человека Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить работу ФСИН. Среди прочего на встрече обсуждали и судьбу оппозиционера Ильдара Дадина. Оппозиционера этапировали из колонии №7 в Карелии, где он сейчас — неизвестно. Последний раз о его пермещениях сообщалось в середине декабря, когда ФСИН ответила на запрос главы Совета по правам человека Михаила Федотова. В письме главы ведомтсва геннадия Корниенко сообщалось, что Дадина перевели в другую колонию для его же собственной безопасности.

Как семья и правозащитники снова ищуь оппозиционера Дадина, Дождью рассказала его жена Анастасия Зотова.