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Навального госпитализировали, когда он летел из Томска. Чем известен Сергей Жвачкин, руководящий регионом

25 августа, 17:24 Богдан Бакалейко
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20 августа Алексей Навальный попал в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом. Политику стало плохо во время рейса самолета из Томска в Москву. Один из главных вопросов, который всех волновал: что Навальный делал в Томске? Сразу появилась информация, что политик ездил на несколько дней в Новосибирск и Томск, чтобы поддержать независимых кандидатов и организовать умное голосование на муниципальных выборах, а также чтобы собрать информацию для расследования про местных депутатов от «Единой России». Отравили Навального меньше чем за месяц до дня единого голосования 13 сентября — именно в этот день пройдут выборы депутатов гордумы Томска. Навальный поддерживает двух депутатов-самовыдвиженцев от его томского штаба: Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. В то же время, как писал The Bell со ссылкой на политолога Константина Калачева, эти выборы важны для губернатора Сергея Жвачкина, который давно потерял популярность у местных жителей, а поэтому деятельность Навального в этом регионе делает ситуацию для Жвачкина только хуже. Чем известен губернатор Жвачкин — в сюжете Богдана Бакалейко. 

 


 

Губернатор Сергей Жвачкин за свою карьеру прошел типичный путь от советского хозяйственника до губернатора региона. Закончил тюменский инженерно-строительный университет, начинал карьеру мастером в «Томскнефти» и дослужился до управляющего. После распада Союза возглавлял региональные отделения «Газпрома», за что получил несколько наград, в том числе становился лучшим менеджером России. После этого ушел в парламент Томской области. Параллельно Жвачкин был спортивным менеджером — он возглавлял и до сих пор возглавляет футбольный клуб «Томь».

Ну а с 2012 года Сергей Жвачкин — губернатор. В Сибири он — второй по доходам, уступает только коммунисту и главе Красноярского края Александру Уссу. В 2019 году Жвачкин задекларировал 16,6 миллионов рублей. Его доходы выросли за год на три миллиона. Впрочем, до всероссийского рейтинга губернаторов Жвачкину еще далеко. Тот же глава Оренбургской области в последний раз декларировал 200 миллиона рублей. Но сравнительно невысокие доходы не стесняют Жвачкина в расходах. Штаб Навального в Томске в прошлом году узнал, на чем передвигается губернатор.

С дорогами у Сергея Жвачкина отдельная история. В 2014 году его служебный автомобиль дважды попал в ДТП из-за непогоды — по-настоящему столкнулся с самой главной проблемой губернаторов всех северных регионов России. О ДТП тогда рассказывал телеканал «Россия-24». 

У томского губернатора сегодня с утра день не задался. Его автомобиль дважды угодил в ДТП, а до этого не смог улететь в Кемерово — все из-за гололеда. По дорогу из аэропорта мерседес губернатора, не успев затормозить, столкнулся с другой иномаркой. К счастью, никто не пострадал, и Сергей Жвачкин уехал с места событий, оставив своего водителя оставлять ДТП. Но на этом злоключения машины губернатора не закончились: не прошло и часа как в нее врезался внедорожник, так же не совладав со со скользкой дорогой. 

После этого Сергей Жвачкин потребовал от мэра расчистить город. Хотя когда томичи жаловались на плохую уборку снега, губернатор предлагал покинуть регион. 

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области: Да, в чем-то сегодня задержка с уборкой, но кому не нравится — езжайте на юг. Там снега меньше, но, поверьте мне, на юге тоже пищат, потому что там много дождей, скажем, и не выедешь на машине, потому что все заливает во время ливней летних и весенних, все заливает водой. Везде свои сложности. 

О самом Жвачкине штаб Навального в Томске сделал не то чтобы очень много расследований. Кроме полетов на вертолете, они рассказывали о гостратах на региональную пропаганду, а также о недострое левобережной дороги, на которую выделяли федеральные деньги. Также были материалы о злоупотреблениях в ЖКХ и томском госуниверситете, но Жвачкина они напрямую не касались. Зато сам Навальный весной довольно жестко отреагировал на заявление губернатора о распространении фейков в интернете. 

Алексей Навальный, политик: Отвратительный персонаж, как раз вот замечательный пример. Это губернатор супернефтяной области, то есть вот она прямо нефть, прут деньги из земли. При этом полная абсолютно нищета, полный развал, но это выходит в эфир, и он не считает говорить о той же самой помощи гражданам, отвечать на вопрос, где деньги нам взять, мы сидим полтора месяца без работы. Он сидит и говорит: Вы ругаете власть? Ну вообще-то вы помните, что мы знаем, где вы живете — мы вас всех найдем. 

Навальный впал в кому накануне муниципальных выборов в Томске и Новосибирске. Там оппозиционер собирался запустить умное голосование и поддержать независимых кандидатов. При этом политик снимал расследования о депутатах от «Единой России» в этих городах. 

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