По следам Навального в Томске. Местные журналисты узнали, что отель, где жил политик, связан с властями и силовиками, а сотрудникам «сказали молчать»

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному начало доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального. Следователи побывали в гостиничном номере, где проживал политик, изучили несколько мест, которые он успел посетить в Томске и изъяли более ста предметов, которые «могут иметь доказательное значение». Но, на данный момент, по официальной информации, следов каких‑либо подозрительных веществ не обнаружено. Тем не менее, проверка продолжается. Местное издание «Тайга.Инфо» выяснило, как Xander Hotel, в котором жил политик, связан с бывшими силовиками и высокопоставленными чиновниками. Обсудили расследование с журналистом издания Ярославом Власовым.