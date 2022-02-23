Журналист The Economist рассказал о появившемся у российской элиты страхе перед Путиным после его речи об Украине

Журналист The Economist Аркадий Островский в эфире Дождя рассказал о том, как на Западе отреагировали на Заявление Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР, почему возможное наступление России на Украину «может стать катастрофой для кремлевской силовой элиты» и правда ли на Западе речь российского президента восприняли как «декларацию легитимизации большой войны».

«Страх в российской элите — я не говорю о людях, которые уже находятся под санкциями, я не говорю о силовиках, которых так публично унизили на этом невероятном гоголевском нуаре, похожем на „Смерть Сталина“, на этом заседании расширенном Совета безопасности, я уже не говорю об этих людях, наверное, им уже бояться дальше нечего, потому что они присягнули и они под санкциями. А вот люди, которые раньше могли себя оправдывать тем, что они работают на стабильность, на удержание ситуации, на модернизацию, я думаю, что им сейчас должно становиться все страшнее, и они понимают, что ответственность за те возможные решения — если они уже не приняты — в отношении войны, эта ответственность будет лежать на них тоже», — сказал Островский.

По его мнению, многие поняли, что Путин — «не прагматичный политик, что это человек, одержимый идеей восстановления империи, это человек, одержимый войной, они поняли, что эта речь — фактически декларация, подготовка, легитимизация большой войны, это заявление на большую войну в Европе».

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ