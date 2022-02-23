18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Реклама
Магазин SMART TV Галереи Заметки Расписание Как подключиться Центр поддержки Архив
Еще

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

105,81
115,62
130,81
38810,81
Поддержи Дождь
Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.
Телеканал Дождь временно приостанавливает свою работу

Журналист The Economist рассказал о появившемся у российской элиты страхе перед Путиным после его речи об Украине

23 февраля, 18:45 Екатерина Котрикадзе
8 702
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здесь и сейчас Cмотреть полную версию

Журналист The Economist Аркадий Островский в эфире Дождя рассказал о том, как на Западе отреагировали на Заявление Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР, почему возможное наступление России на Украину «может стать катастрофой для кремлевской силовой элиты» и правда ли на Западе речь российского президента восприняли как «декларацию легитимизации большой войны».

«Страх в российской элите — я не говорю о людях, которые уже находятся под санкциями, я не говорю о силовиках, которых так публично унизили на этом невероятном гоголевском нуаре, похожем на „Смерть Сталина“, на этом заседании расширенном Совета безопасности, я уже не говорю об этих людях, наверное, им уже бояться дальше нечего, потому что они присягнули и они под санкциями. А вот люди, которые раньше могли себя оправдывать тем, что они работают на стабильность, на удержание ситуации, на модернизацию, я думаю, что им сейчас должно становиться все страшнее, и они понимают, что ответственность за те возможные решения — если они уже не приняты — в отношении войны, эта ответственность будет лежать на них тоже», — сказал Островский.

По его мнению, многие поняли, что Путин — «не прагматичный политик, что это человек, одержимый идеей восстановления империи, это человек, одержимый войной, они поняли, что эта речь — фактически декларация, подготовка, легитимизация большой войны, это заявление на большую войну в Европе».

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Россия признала независимость ДНР и ЛНР
23.02.2022
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в «отражении агрессии» со стороны Украины
23.02.2022
«Нужно присоединение [Донбасса]»: депутат Останина — о признании ДНР и ЛНР и попадании под санкции
23.02.2022
Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»
все материалы по теме (110) ⟶

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Все варианты подписки
Партнерские материалы
«Капитальный разбор» с Богданом Бакалейко
«Мне бы хотелось, чтобы Марфа меньше пахала, чем я»: Тутта Ларсен и ее дочь Марфа — о совместном шоу на ТВ, работе с 6 лет и известности

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

    Другие выпуски
    Популярное у подписчиков Дождя за неделю
    Телеканал Дождь временно приостанавливает свою работу
    Новости
    Телеканал Дождь временно приостанавливает свою работу
    4 марта
    Почему Россия не выдержит санкций, какую новую перепись придумали власти и где в России туалеты ставят уже без канализации
    Деньги
    Почему Россия не выдержит санкций, какую новую перепись придумали власти и где в России туалеты ставят уже без канализации
    10 февраля
    Лучшее на Дожде
    Соцсети
    Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
    Смотрите
    Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
    О нас
    Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность Отчетность по форме ОИА001
    Смартфоны
    iOS Android AppGallery
    Пользователям
    Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
    Smart TV
    Samsung LG Philips Panasonic Android TV
    Медиаплееры
    Apple TV KartinaTV Dune Android
    Мы проверяем информацию в
    Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

    © Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
    Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
    Главный редактор сайта: Моторин В.В.
    Учредитель ООО Телеканал Дождь
    Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
    Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
    Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77
    Средство массовой информации создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
    *Лица и структуры, включенные в реестры иностранных агентов (НКО, СМИ и оо без юрлица), и экстремистские организации, деятельность которых запрещена на территории России