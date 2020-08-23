«Яд — излюбленное оружие России» и «Путин втайне надеется на выздоровление». Западные СМИ — о Навальном
На отравление политика Алексея Навального отрегировали мировые лидеры — Макрон, Меркель, Трамп и еврочиновники. Конечно, инцидент с Навальным — одна из главных тем мировых СМИ. О том, что пишет зарубежная пресса про этот громкий кейс, рассказал Эдуард Бурмистров.
Фото на превью: Евгений Фельдман / Проект «Это Навальный»
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