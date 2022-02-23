Запад вводит санкции, Украина может закрыть границу с Россией, а Трамп называет Путина «сообразительным парнем»: как в мире отреагировали на признание ДНР и ЛНР

США и Евросоюз ввели санкции против России после признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В США и Европе уже высказались представители большинства стран и многих организаций. Нет ни одной страны, входящей в Евросоюз, которая бы выразила солидарность с Путиным. «Этот шаг является грубым нарушением международного права и Минских соглашений...Союз отреагирует санкциями против причастных к этому незаконному акту» — говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросоветы Шарля Мишеля. Подробнее о международной реакции на признание Россией ДНР и ЛНР рассказал Эдуард Бурмистров.