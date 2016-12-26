Детский омбудсмен заявила, что «закон Димы Яковлева» может быть отменен

Так называемый «закон Димы Яковлева», который запрещает иностранцам, а в частности американцам, усыновлять российских сирот, может быть отменен, но только при условии, если США дадут возможность проследить судьбу уже усыновленных детей. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ

«Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом, или не законом, или механизмом, там что то будет введено», — заявила Кузнецова. По ее словам, пока что более тысячи уже направленных заявок остались без ответа. «То есть совершенно игнорируются», — подчеркнула уполномоченный по правам детей. Кузнецова добавила, что приоритетом для социальных служб выступает устройство сирот в российские семьи.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «закон Димы Яковлева» оправдал себя и разговор о его отмене не ведется. «В подходе президента каких либо изменений нет, и мне неизвестно о каких то новых подходах в этом вопросе», — добавил он.

Фото: «Коммерсантъ» / Геннадий Гуляев