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Детский омбудсмен заявила, что «закон Димы Яковлева» может быть отменен

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12:55, 26 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
Теги:
Закон Димы Яковлева, Анна Кузнецова
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Так называемый «закон Димы Яковлева», который запрещает иностранцам, а в частности  американцам,  усыновлять российских сирот,  может быть отменен, но только при условии, если США дадут возможность  проследить судьбу уже усыновленных детей. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, в интервью  программе «Поздняков» на телеканале НТВ 

«Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом, или не законом, или механизмом, там что то будет введено», — заявила Кузнецова.  По ее словам, пока что более тысячи уже направленных заявок остались без ответа. «То есть совершенно игнорируются», — подчеркнула уполномоченный по правам детей. Кузнецова добавила, что приоритетом для социальных служб выступает устройство сирот в российские семьи.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «закон Димы Яковлева» оправдал себя и разговор о его отмене не ведется. «В подходе президента каких либо изменений нет, и мне неизвестно о каких то новых подходах в этом вопросе», — добавил он.

Фото: «Коммерсантъ» / Геннадий Гуляев

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