«Силовики копируют методику московских коллег». Как протестующих и российских журналистов накануне задерживали в Минске
27 августа в Беларуси прошли акции протеста — там силовики задерживали не только протестующих, но и журналистов. По данным правозащитного центра «Вясна», более 260 человек были задержаны, около 50 журналистов были доставлены в РУВД для проверки документов — при этом одного из них «выслали из страны в добровольном порядке», а на еще одного оформили административный протокол. На акциях присутствовал журналист «МБХ-Медиа» Роман Попков — мы с ним поговорили в эфире Дождя.
Фото: Tatyana Zenkovich / EPA / TASS
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