Как долго продлятся аномальные морозы.Прогноз от директора Гидрометцентра Романа Вильфанда
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До -35 градусов ожидается в Москве и области уже 7 января. Предупредительные сообщения о надвигающемся морозе рассылает региональная служба МЧС, рекомендуя по возможности остаться дома. Но для тех, кто все же решился ехать за город, спасатели сообщают, что организовали 37 пунктов обогрева на трассах Центрального и Приволжского федеральных округов. Там можно будет «остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах».
Мы поговорили с директором Гидрометцентра Романом Вильфандом о том, стоит ли опасаться морозов.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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