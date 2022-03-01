Взрыв ракеты в центре Харькова, взят ли Россией Херсон, сбитые вертолеты под Киевом: шестой день войны

Харьковская областная администрация сообщила о гибели 10 человек из-за взрыва на Площади Свободы и 20 пострадавших. Владимир Зеленский назвал удар ракеты «неприкрытым террором» и заявил, что после такого «Россия является террористическим государством». Минобороны России утверждает, что не ведет огонь по гражданским целям. Что происходит на шестой день войны в Украине, рассказал Василий Полонский.

Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию в Украине вплоть до достижения поставленных целей. Он добавил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. По его словам, удары наносят высокоточным оружием только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

Сегодня, 1 марта, Харьков всю ночь подвергался обстрелам. Кроме того, снаряд ударил по зданию городской администрации. Пророссийские телеграм-каналы утверждают, что это была украинская ракета, так как российские войска уже в городе и почти заняли весь Харьков, поэтому им нет смысла обстреливать город. Также утверждается, что ракета прилетела со стороны северо-запада, где находятся украинские военные. Однако никаких сообщений, что Харьков почти захвачен нет ни от Минобороны России, ни от Минобороны Украины. Владимир Зеленский сообщил, что ракета в центр Харькова прилетела из Белгорода. По его словам, раньше эти города были близки и граница между ними была только на карте, а не в душах людей. После такой атаки «Россия — страна террорист», заявил Зеленский и попросил, чтобы все страны признали Россию таковой.

В двух часах езды от Харькова в городе Купянске жители собрались у городской администрации, пели гимн и пытались отлавливать машины с российскими военными. Журналист Филипп Дикань рассказал, что в Харькове обстрелы продолжаются, в частном секторе есть полностью разрушенные дома. В городе Херсоне также снаряд попал в жилой дом, этот момент успели заснять местные жители. Какой стороне принадлежал снаряд, неизвестно.

Кроме того, под Киевом происходят активные боевые действия, об этом сообщают местные жители. А представители ОБСЕ покинули ДНР и ЛНР. «У ДНР есть данные, что представители ОБСЕ передавали координаты военных объектов в Донецке украинским военным», — заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Фото: УНИАН