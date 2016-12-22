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Взрыв в переходе у метро «Коломенская». Видео очевидцев

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11:21, 22 декабря
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При взрыве газового баллона в подземном переходе в Москве пострадали шесть человек

На YouTube опубликовали видео последствий взрыва в переходе у станции московского метро «Коломенская». Момент взрыва попал в объектив авторегистратора. По последним данным Следственного комитета, в результате взрыва пострадали шесть человек. Причиной происшествия, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, стала неосторожность рабочих.

«По предварительным данным, сегодня при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Юлия Иванова.

Источник «Интерфакса» в городских экстренных службах сообщил, что все пострадавшие при взрыве — сотрудники ООО «Рост е», которая занималась ремонтными работами в подземном переходе. По словам начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова, компания временно отстранена от проведения работ.

Видео: Владимир Сухарев, Михаил Берёзкин, Але Ды / YouTube

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