«Нормальные русские семьи»: почему больше половины россиян готовы бить детей.И причем здесь отношение к церкви и внешней политике
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Хотя кажется, что совсем недавно тема домашнего насилия стала выходить из тени — пример тому флешмоб #яНеБоюсьСказать, — 12 января Госдума в первом чтении одобрила законопроект о дериминализиции побоев. Почему в России насилие зачастую воспринимается как норма,и что говорит статистика по домашнему насилию? Дождь спросил у доцента департамента интегрированных коммуникаций ВШЭ, автора статьи на эту тему в издании Republic Любови Борусяк.
Полный текст статьи читайте на сайте Republic
На превью: Depositphotos.com
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