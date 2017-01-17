«Нормальные русские семьи»: почему больше половины россиян готовы бить детей.

Хотя кажется, что совсем недавно тема домашнего насилия стала выходить из тени — пример тому флешмоб #яНеБоюсьСказать, — 12 января Госдума в первом чтении одобрила законопроект о дериминализиции побоев. Почему в России насилие зачастую воспринимается как норма,и что говорит статистика по домашнему насилию? Дождь спросил у доцента департамента интегрированных коммуникаций ВШЭ, автора статьи на эту тему в издании Republic Любови Борусяк.