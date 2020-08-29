«Все мужчины стояли на коленях лицом к стене». Интервью с задержанной за красно-бело-красное платье в Бресте

Жительница Бреста Наталья Климович была задержана и доставлено в СИЗО из-за бело-красно-белого платья 11 августа. Теперь суд ей вменяет нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Мы поговорили с ней о том, каким было содержание в отделении милиции и что поставил суд по ее делу.