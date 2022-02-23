«Впервые санкции больно бьют по людям, которые для Путина люди»: адвокат Илья Новиков о последствиях признания ЛНР и ДНР

Совет Федерации одобрил использование российских войск за рубежом. Обсудили с адвокатом Ильей Новиковым, можно ли расценивать это как попытку легализовать войну с Украиной.

Ввод российских войск в Донбасс невозможно легализовать, подчеркивает адвокат Илья Новиков: «Войну легализовать не может ничего, она по определению нелегальна. Россия подписалась под тем, что она принимает базовое положение ООН, которое запрещает войну как способ решения международных конфликтов».

«Путин сошел с ума. Я не буду ему ставить диагноз, пусть об этом спорят психиатры, но для нас с вами он неадекватен — он диктатор, у него в стране нет никаких механизмов, которые могут ограничить его власть», — заявил Новиков. Парламент РФ фактически единогласно голосует за развязывание войны, у него нет никакой власти и авторитета — то есть «это решение одного Путина и так к нему и нужно относиться. Ни о какой легальности говорить в этой истории не нужно», говорит адвокат.

Реакцией на это событие с точки зрения международного права стало введение новых санкций, которые в отличие от предыдущих «больно бьют» по близким к Путину людям. «С 2014 года впервые вводятся санкции, которые касаются личного благополучия — ареста денег, недвижимости, запрета на въезд и т.д., и больно бьют по тем людям, которые для Путина люди, а не абстрактное население, которое всегда за», — говорит Новиков.

«Если российские войска пойдут в Украину, то их будут массово уничтожать — не символически сделают два выстрела и побегут, чтобы потом русские танки ехали на Крещатик, а все будет серьезно», — предостерегает Новиков. Поэтому важно, чтобы люди, от которых зависит дальнейшее развитие событий, смогли «транслировать до Путина эту перспективу».

Разрыв дипотношений — это скорее сигнал остальному миру, что все серьезно, а поскольку Украина уже давно находится в состоянии конфликта с Россией, который был сначала «горячим», а примерно с 2015 года заморожен, то и возможный разрыв дипломатических отношений Украины с РФ не будет иметь глобальных последствий, считает Новиков. «Дипотношения существуют, когда обе стороны этого хотят, когда вы хотите договориться. А когда вы хотите наплевать соседу в борщ и измазать ему г….м дверь, для этого не нужно держать целое посольство».

Единственные, кто пострадает от разрыва дипотношений — это украинцы, сидящие в российских тюрьмах, и сравнительно небольшое количество русских, которые находятся в тюрьмах в Украине и не смогут получать консульскую поддержку, говорит адвокат: «Это серьезный вопрос, но по сравнению с войной, которая сейчас может развязаться в полном объеме и поглотить тысячи жизней, все-таки вопрос не первой важности».

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ