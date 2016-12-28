Водолазные работы на месте крушения Ту-154 в Черном море.Подводная съемка
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МЧС опубликовало видео водолазных работ на месте крушения самолета Министерства обороны России Ту-154, разбившегося сразу после взлета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека, все они погибли. На поисково-спасательных работах задействованы 3500 человек, в том числе около 200 водолазов со всей России. По данным Минобороны, в среду в полдень водолазам удалось обнаружить 15 тел погибших.
Крушение Ту-154: как версия с закрылками все объясняет. Комментирует авиационный эксперт Вадим Лукашевич
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