Водолазные работы на месте крушения Ту-154 в Черном море.

МЧС опубликовало видео водолазных работ на месте крушения самолета Министерства обороны России Ту-154, разбившегося сразу после взлета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека, все они погибли. На поисково-спасательных работах задействованы 3500 человек, в том числе около 200 водолазов со всей России. По данным Минобороны, в среду в полдень водолазам удалось обнаружить 15 тел погибших.