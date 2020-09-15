«Главная цель — „замурлыкать“ ситуацию». Что белорусы думают о встрече Путина и Лукашенко в Сочи
14 сентября прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи — российский президент пообещал финансовую поддержку Лукашенко в размере 1,5 миллиардов долларов. После разговора двух лидеров назрел более серьезный вопрос: как Лукашенко встретят белорусы и что они думают о его поддержке российским лидером? Обсудили это с политологом и журналистом Франаком Вячоркой.
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