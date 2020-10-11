Успокоить Европу или расколоть оппозицию? Зачем Лукашенко приехал в СИЗО

11 октября в Беларуси проходит «Марш гордости». Участники акции требуют освободить всех политзаключенных и вступить в диалог с гражданами. В республике с начала августа продолжаются акции протеста против победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Накануне Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с оппозиционерами, которые находятся там по обвинениям в попытках захвата власти, организации массовых беспорядков и коррупции. На встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Юрий Воскресенский и Виталий Шкляров. С чем связан визит Лукашенко в СИЗО, узнали у Ольги Карач, директора международного центра гражданских инициатив «Наш дом», и политолога Франка Вячорки.