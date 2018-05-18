Ослабление Шойгу и послушные министры: Михаил Виноградов о том, стоит ли ждать реформ от нового правительства

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«Формирование правительства — это и есть, по сути, выборы в России», — прокомментировал Виноградов, назвав результат президентских выборов в марте более ожидаемым и обратив внимание на кандидатуры новых глав МЧС и сельского хозяйства, которые оказались для всех сюрпризом. Новым главой МЧС вместо Владимира Пучкова стал Евгений Зиничев, работавший в прошлом охранником Владимира Путина, а главой сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.