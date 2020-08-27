Der Spiegel: Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена. Что известно о том отравлении
Немецкие врачи, которые занимаются лечением Алексея Навального, обратились с запросом к болгарским коллегам. Навального могли отравить похожим веществом, которым в 2015 году отравили болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Об этом пишут расследователи из Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat. Что известно об отравлении этого бизнесмена — в сюжете Эдуарда Бурмистрова.
Фото на превью: Евгений Фельдман / фотопроект «Это Навальный»
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