Прямой эфир
59,29
63,07
55,57
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Версию теракта на борту Ту-154 окончательно исключили.

Итоги взрывотехнического исследования обломков самолета
Здесь и сейчас
12:28, 12 января
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
авиакатастрофа Ту-154
372
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Fox News сообщил об усилении группировки России в Сирии вопреки поручению Путина
Всемирный банк рассказал об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»
Сенат США одобрил начало процесса по отмене Obamacare
На Камчатке иномарка не пропустила скорую к умирающему мужчине

Следов взрыва Ту-154 в результате экспертизы обломков самолета не обнаружено, а предположения о теракте исключены из списка возможных причин, об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на источник близкий к следствию.

Специалисты из НИИ ФСБ изучили багаж, кресла и внутреннюю обшивку фюзеляжа, а также характер повреждений конструкции самолета. В итоге нет ни одного фактора, который хотя бы косвенно может свидетельствовать о теракте или обстреле с земли, пишет газета. Сейчас эксперты сосредоточились на второй версии крушения — ошибке пилота, которой могли способствовать технические проблемы при взлете.

Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, разбился 25 декабря у берегов Сочи. В результате погибли 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты, а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

На превью: Артур Лебедев/ТАСС/POOL / РИА Новости

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным» Писатель о двух путях для России при Путине, благодарности Доктору Лизе и настоящих либералах
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2