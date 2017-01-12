Версию теракта на борту Ту-154 окончательно исключили.

Следов взрыва Ту-154 в результате экспертизы обломков самолета не обнаружено, а предположения о теракте исключены из списка возможных причин, об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на источник близкий к следствию.

Специалисты из НИИ ФСБ изучили багаж, кресла и внутреннюю обшивку фюзеляжа, а также характер повреждений конструкции самолета. В итоге нет ни одного фактора, который хотя бы косвенно может свидетельствовать о теракте или обстреле с земли, пишет газета. Сейчас эксперты сосредоточились на второй версии крушения — ошибке пилота, которой могли способствовать технические проблемы при взлете.

Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, разбился 25 декабря у берегов Сочи. В результате погибли 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты, а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

На превью: Артур Лебедев/ТАСС/POOL / РИА Новости