«Проникнуть можно, все зависит от подготовки»: возможен ли теракт на борту разбившегося Ту-154.

В воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны Ту-154 разбился в Черном море. На борту находились 92 человека. Главной версией катастрофы считается техническая неисправность, но, по сообщениям источника «Фонтанки», ФСБ отрабатывает версию теракта.

Мы обсудили, может ли случившееся быть терактом, с независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем и экс-начальником антитерористического подразделения ФСБ Александром Гусаком.

Мы также собрали мнения экспертов о всех возможных причинах авиакатастрофы.