«Проникнуть можно, все зависит от подготовки»: возможен ли теракт на борту разбившегося Ту-154.Обсуждают экс-начальник антитерористического подразделения ФСБ и авиационный эксперт
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В воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны Ту-154 разбился в Черном море. На борту находились 92 человека. Главной версией катастрофы считается техническая неисправность, но, по сообщениям источника «Фонтанки», ФСБ отрабатывает версию теракта.
Мы обсудили, может ли случившееся быть терактом, с независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем и экс-начальником антитерористического подразделения ФСБ Александром Гусаком.
Мы также собрали мнения экспертов о всех возможных причинах авиакатастрофы.
Фото: Wikicommons
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