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Савченко предложила временно «сдать» Крым в обмен на Донбасс.

Фрагмент интервью народного депутата Украины
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12:27, 18 января
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Теги:
Украина, Крым, Надежда Савченко
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17 января в народный депутат Украины Надежда Савченко предложила вернуть Донбасс путем «сдачи» Крыма России. По мнению Сачвенко, это единственный «мирный способ» возвращения контроля над юго-востоком Украины. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала «112 Украина».

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», — сказала Надежда Савченко. Депутат добавила, что не видит другого мирного пути освобождения Донбасса.

На превью: РИА Новости

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