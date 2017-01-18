Савченко предложила временно «сдать» Крым в обмен на Донбасс.

17 января в народный депутат Украины Надежда Савченко предложила вернуть Донбасс путем «сдачи» Крыма России. По мнению Сачвенко, это единственный «мирный способ» возвращения контроля над юго-востоком Украины. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала «112 Украина».

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», — сказала Надежда Савченко. Депутат добавила, что не видит другого мирного пути освобождения Донбасса.

На превью: РИА Новости