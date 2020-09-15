Корреспондент Дождя собралась добровольно тестировать российскую вакцину от COVID-19. Что ей рассказали о процедуре и побочных эффектах
Министр здравоохранения Россия Михаил Мурашко признал, что каждый седьмой получивший вакцину от коронавируса жалуется на температуру и боли в мышцах. Проверить действенность вакцины на себе решила Валерия Ратникова — она подала заявку на добровольное тестирование вакцины и рассказала об этом в эфире Дождя.
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»
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