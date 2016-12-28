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«Я хотел его сфотографировать»: вахтовик, забивший медведя в Якутии, объяснил свои действия.

Видео допроса подозреваемого в жестоком обращении с животными
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21:15, 28 декабря
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28 декабря МВД опубликовало видео допроса одного из подозреваемых в убийстве медведя в Якутии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 245 статье «Жестокое обращение с животными» после того, как в интернете появилось видео гибели медведя, которого намеренно задавили грузовиками.

На видеозаписи допроса подозреваемый рассказывает, как он и его коллеги увидели медведя, и почему позже они задавили животное.

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