В центре Москвы задержали участников «Народного схода».Как разгоняли акцию «Новой оппозиции»
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Полиция задержала в центре Москвы участников «Народного схода». Акция прошла возле памятника Грибоедову на Чистых прудах. Ее участники требовали согласовать антикризисный митинг и выражали поддержку политзаключенным, в том числе Ильдару Дадину. По словам организаторов, было задержано около 40 человек.
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