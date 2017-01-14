В центре Москвы задержали участников «Народного схода».

Полиция задержала в центре Москвы участников «Народного схода». Акция прошла возле памятника Грибоедову на Чистых прудах. Ее участники требовали согласовать антикризисный митинг и выражали поддержку политзаключенным, в том числе Ильдару Дадину. По словам организаторов, было задержано около 40 человек.



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