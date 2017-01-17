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В Стамбуле задержан подозреваемый в теракте

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12:58, 17 января
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Теги:
Теракт, Экстремизм, Турция, Новогодние праздники, Турция
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В ночь на 17 января в Стамбуле был задержан террорист, устроивший стрельбу в новогоднюю ночь, где погибли 39 человек и еще 70 были ранены. Задержанный оказался гражданином Узбекистана и уже признал свою вину.

Абдулгадир Машарипов, уроженец Узбекистана, известный как Абу Мухаммед Хорасан, был задержан в результате рейда, который проводился в нескольких районах Стамбула. Вместе с ним были задержаны его жена и четырехлетний сын, который ранее сообщил турецким полицейским, что его отец покинул Стамбул. Предполагаемого исполнителя теракта нашли в одном из домов в районе Эсенюрт. По сведениям турецких СМИ, преступник скрывался в квартире, которую арендовал его знакомый — гражданин Турции киргизского происхождения. Он также задержан.

Губернатор Стамбула Кадир Топбаш сообщил, что Машарипов уже признал вину. По словам губернатора, на то, что именно он совершил нападение, указали и его отпечатки пальцев, взятые после задержания.

Напомню, в ночь на 1 января террорист открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. В результате погибли 39 человек, среди которых было 16 иностранцев, в том числе одна россиянка. Несколько десятков человек получили ранения. Сразу после теракта полиция задержала 40 человек по подозрению в причастности к нападению. Ответственность за теракт на себя взяло запрещенное в России «Исламское государство».

На превью: Osman Orsal / Reuters

 

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